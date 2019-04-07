محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
أنهت الأجهزة المعنية في محافظة جنوب سيناء أعمال إنشاء محطة للطاقة الشمسية بوادي أبو غراقد، التابع لمدينة أبو رديس بتكلفة تخطت 5 ملايين جنيه، باستخدام تقنية الخلايا الشمسية والبطاريات لحوالي 300 منزلًا بدويًا، ومستشفى ومسجد وقاعة اجتماعات.
وافتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم، المحطة، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس، والمهندس السيد فهمي مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء.
وقال المحافظ، إن المحطة إهداء من مجلس إدارة شركة "شنيدر" لأهالي تجمع وادي أبو غراقد، لافتا إلى أنها تمد الوادي بشبكة التيار الكهربائي إضافة إلي إنارة مزرعة أبو غراقد النموذجية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| الانتهاء من إنشاء محطة للطاقة الشمسية في وادي أبو غراقد بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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