شعبة إلحاق العمالة: نسعى لمحاربة شركات التوظيف الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إن الشعبة تسعى إلى محاربة الشركات الوهمية وتوعية الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج للتعامل فقط مع الشركات المرخصة قانونًا وتخضع لإشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.

وأضاف إمام، خلال اجتماع الشعبة المنعقد حاليا، تحت عنوان التأهيل والتدريب من أجل التوظيف نحو فتح أسواق عمل جديدة، أن تأهيل وتدريب العمالة المصرية هما السبيلان الوحيدان لفتح أسواق عمل جديدة في إفريقيا وآسيا في المستقبل القريب.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المرحلة الأخيرة شهدت خفض نسبة البطالة بالسوق المصري وهو ما نتمناه أن يستمر بالتنسيق فيما بين الوزارة والشعبة مشيدا بدور الشعبة في البحث عن توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف سعفان خلال مؤتمر الغرفة الآن، أن الفترة القادمة يجب أن تشهد تنسيق بين الوزارة وشعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة لتوفير فرص عمل للشباب المصريين.