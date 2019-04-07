رئيس منظمة يمنية: المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة خرج بتوصيات مهمة

قال دكتور لطفي لطفي الحجي، رئيس منظمة lYSa للتنمية والأعمال الإنسانية في الجمهورية اليمنية، وباحث في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة والتكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

برعاية الجمعية السعودية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من خلال تقديم ورقة عمل تؤكد أهمية وجود ترابط بين القطاعات الثلاثة.

وأوضح أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من قبل المختصين والمشاركين، وخرجت بتوصيات مهمة ونتائج مهمة عكست مدى

أهمية التأكيد على وجود ترابط وتكامل بين القطاعات الثلاثة، لتحقيق التنمية المستدامة للوطن العربي.

كما شهد وجود كوكبة من النجوم الشبابية التي تبشر بمستقبل واعد تحمل قضايا أمتها العربية، وتحمل هموم أوطانها الاقتصادية، وهذه الكوكبة هي التي سيكون لها دور كبير في المستقبل القريب.

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وأضاف أن المؤتمر ركز على كيفية إيجاد تكامل بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى أهداف

فرعية، وهو ضرورة تشخيص المشكلة وتحديدها بشكل واضح ودقيق، ووضع هنا عدد من المعالجات ستسهم لتحقيق التفاهم والشراكة بين القطاعات الثلاثة، وإيجاد منظمات شبابية عربية تعمل في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية من أجل إيجاد التنمية الشاملة والكاملة.

وتابع: أن من أهم التحديات هو عدم وجود قوانين وقرارات تتبناها الحكومات لإتمام التكامل بين القطاعات الثلاثة، أو وجود صياغات ليست ملزمة، وأهم النقاط التي يجب أن يرتكز عليها التكامل بين القطاعات الثلاثة وجود قاعدة قانونية تسند عملية التكامل.

كما أن هنالك عدم ثقة بين القطاع الخاص والحكوم ومنظمات المجتمع المدني هذه من الصعوبات يجب تذليلها، وإيجاد الثقة بين القطاعات الثلاثة.