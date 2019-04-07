أسير مقدسي يبدأ عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

دخل أسير مقدسي، اليوم الأحد، في عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علمًا بأنه يُعاني من الإهمال الطبي.

وبدأ الأسير المقدسي شادي أحمد شرفا (42 عاما) من سكان حي واد الجوز قرب

سور القدس، اليوم الأحد، عامه الثامن عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال. "بحسب الوكالة الرسمية".

ويعاني شادي كغيره من الأسرى من الإهمال الطبي المنظم الذي تمارسه سلطات

الاحتلال، وتمنعه من تلقي العلاج المناسب لعينه، فهو يعاني من مشاكل في القرنية، وبحاجة ماسة للمتابعة الطبية الحثيثة.

وكان شادي قد اعتقل عام 2002 بعد مطاردة من قبل الاحتلال استمرت أكثر من عام، وقد حكم عليه بالسجن مدة 20 عاما، لمشاركته في نشاطات وفعاليات ضد الاحتلال.