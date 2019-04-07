الاحتلال الإسرائيلي يهدم بركسات منزل ببيت لحم بحجة عدم الترخيص

أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر يوم الأحد، بهدم بركسات في بيت جالا، بمحافظة بيت لحم بحجة عدم الترخيص. بيت لحم بحجة عدم الترخيص. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة بير عونة شمال غرب بيت جالا، وسلمت المواطن محمد موسى زرينة إخطارا بهدم بركسات يمتلكها، "وفق الوكالة الرسمية".

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