الجيش الليبي يعلن سيطرته على المطار الدولي بطرابلس

توغلت قوات الجيش الليبي الوطني، بقيادة اللواء خليفة حفتر، في الضواحي الجنوبية لطرابلس، متجاهلة دعوات مجلس الأمن الدولي لوقف هجومه على العاصمة الليبية، بحسب ما نشر موقع "the national"

استمر الهجوم حول موقع مطار المدينة الدولي في وادي الربيع،

ويزعم الجيش الوطني الليبي، أنه استولى على المطار.

يُعتبر المطار هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لأن طريق المطار الحديث يوفر للوحدات المدرعة التابعة للجيش الوطني الليبي وسيلة واسعة للوصول إلى وسط المدينة.

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ضربت الغارات الجوية التي شنتها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي تدعمها الأمم المتحدة مركبات الجيش الوطني الليبي بالقرب من المطار، وأعلن الجيش الوطني الليبي منطقة "حظر طيران" في غرب ليبيا.

وأظهرت الصور والفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي معارك عنيفة بالأسلحة النارية والسيارات المحطمة، وتم إغلاق معظم الطرق، كما ألغت الجامعات الفصول الدراسية.