الأردن تؤكد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرامي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن موقف القيادة الأردنية من القضية الفلسطينية والمقدسات

ثابت ولن يتغير، مردفًا: "لا شيء سيثني الملك عبدالله الثاني عن أداء مسئوليته وعن موقفه الثابت والراسخ". "بحسب الوكالة الرسمية"

وشدد على أن القدس والدفاع عنها أولوية لدى

الأردن، وأن حمايتها ليست ردة فعل على حدث يومي، بل سياسة ثابتة ممنهجة، يتابعها الملك عبدالله الثاني وكل المؤسسات الأردنية المعنية، منوهًا إلى أن هناك اشتباكا شبه يومي للتصدي لأي إجراء يستهدف تغيير الهوية الإسلامية والمسيحية للقدس الشريف والمقدسات، وأن كل ذلك يتم بالتشاور بين الجانب الفلسطيني.