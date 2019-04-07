الأردن تؤكد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرامي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن موقف القيادة الأردنية من القضية الفلسطينية والمقدساتثابت ولن يتغير، مردفًا: "لا شيء سيثني الملك عبدالله الثاني عن أداء مسئوليته وعن موقفه الثابت والراسخ". "بحسب الوكالة الرسمية"
وشدد على أن القدس والدفاع عنها أولوية لدى
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