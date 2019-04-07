باكستان: الهند تعد لهجوم جديد

كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الأحد، أن بلاده لديها "معلومات استخبارية يعول عليها وتشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر في ظل انحسار على ما يبدو للتوتر بعد مواجهة بين

الدولتين المسلحتين نوويا في فبراير الماضي، وفقًا لوكالة انباء سبوتنيك.ونقل موقع " IndianExpress" الهندي ما جاء على لسان قرشي من أن "الهجوم قد يقع بين 16 و20 أبريلوأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف قرشي "لدينا معلومات مخابراتية يعول عليها بأن الهند تخطط لهجوم جديد على باكستان".

ولم يقدم قرشي على اعطاء تفاصيل بشأن الأدلة التي بحوزة باكستان أو كيف يمكن أن يكون محددا إلى هذه الدرجة بشأن توقيت الهجوم.