الجيش الوطني الليبي يعلن بدء عملياته الجوية فوق العاصمة طرابلس

بدأ الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عملياته الجوية فوق العاصمة الليبية طرابلس، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الحربي التابع لقوات الجيش الوطني الليبي بدأ في عملياته الجوية فوق العاصمة طرابلس منذ لحظات من الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الطيران الحربي للجيش الوطني سيقوم باستهداف مواقع

وتجمعات آليات تابعة لمليشيات مسلحة في طرابلس".

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته

بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بعدها، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".