لافروف: قرارات واشنطن حول الجولان والقدس غير شرعية وروسيا مع حل الدولتين

كرر وزير الخارجية، سيرغي لافروف، موقف بلاده من القرارات الأمريكية بخصوص الجولان والقدس، باعتبارها غير شرعية، مؤكدا أن روسيا تدعم حل الدولتين، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في عمان: "ندين القرارات الأمريكية
وأضاف: "ليس لدينا معلومات حول صفقة القرن الأمريكية لكن ما نسمعه من الأصدقاء تثير القلق الشديد".
وقال وزير الخارجية الروسي: نود مناقشة القضية الفلسطينية ونأمل في مساعدة الجانب الأردني، للتأكد من
بدوره، نفى وزير الخارجية الأردني علمه أيضا بتفاصيل "صفقة القرن"، مشددا على الموقف الأردني بالقول "موقفنا ثابت عبرنا معه مرارا، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل الحقوق وحل الدولتين".
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