مقتل وإصابة 50 مسلحا من طالبان في معارك مع القوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحا من حركة طالبان في سلسلة غارات جوية أفغانية دولية مشتركة استهدفت تجمعاتهم في إقليم بادغيس بشمال غرب البلاد، والذي يشهد معارك متواصلة بين الجانبين منذ أسابيع، وفقًا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوزارة - في بيان "إن القوات الجوية الأفغانية وقوات التحالف الدولي نفذت العديد من الغارات في مناطق أكازاي ومحيط قيادة الشرطة
وكان المئات من عناصر حركة طالبان قد بدؤوا قبل أيام هجوما منسقا بهدف السيطرة على عدة مناطق في إقليم بادغيس، المتاخمة للحدود مع تركمنستان، والتي تشهد موجة عنف متنامية منذ أسابيع.. وتركزت
ونفت وزارة الدفاع الأفغانية، في وقت سابق، استيلاء إرهابيي طالبان على بالامرغاب، مؤكدة أن القوات الأمنية والدفاعية الأفغانية كسرت الحصار المفروض على مقر الشرطة والمرافق الرئيسية الأخرى.
ويواصل الجيش الأفغاني، في هذه الأثناء، مدعوما بغطاء جوي من المقاتلات الأمريكية استهداف تجمعات المسلحين في بادغيس.. وقد دفعت السلطات بالمزيد من وحدات القوات الخاصة إلى مناطق القتال.
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