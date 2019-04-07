57 قتيلاً وجريحاً من طالبان في غارات جوية في أفغانستان

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، أن 57 مسلحاً من حركة طالبان قُتلوا أو أصيبوا خلال أحدث الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الأفغاني وقوات التحالف في منطقة بالا مرغاب بإقليم بادغيس، شمال غرب أفغانستان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أنه تم تنفيذ الغارات الجوية بمنطقة "أكازاي" وبالقرب من المقر الرئيسي للشرطة بإقليم بادغيس، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وأضاف البيان أن 35 مسلحاً من طالبان قتلوا و22 أصيبوا خلال نفس الغارات الجوية.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم تدمير 35 مركبة على الأقل وبعض الأسلحة والذخائر في الغارات الجوية.