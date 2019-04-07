عمّان تستضيف محادثات بين وزيري خارجية الأردن وروسيا حول المستجدات الإقليمية

أجرى وزيرا الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الروسي سيرجي لافروف محادثات، اليوم الأحد، في عمان ركزت على العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الصفدي إن محادثات الجانبين تركزت على قضية اللاجئين السوريين، وخاصة فيما يتعلق بتفكيك مخيم الركبان، وشدد على أن حل قضية المخيم هو عودة اللاجئين إلى بيوتهم.

وقال لافروف إن الجانبين بحثا الملف السوري. وأعرب عن قلقه إزاء وضع اللاجئين السوريين ووعد بالعمل على توفير المواد الأساسية للسوريين العائدين.

وتقول روسيا إن السلطات السورية مستعدة لتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان المخيم إذا ما تم إجلاؤهم وإعادتهم إلى مناطقهم في الداخل السوري.

ويقع مخيم الركبان، الذي يضم حوالي 40 ألف نازح، في جنوبي سوريا.

وتطرق لافروف إلى قضية الشرق الأوسط، وأكد في هذا الإطار ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية. وشدد :"نؤمن بحل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية"، ولفت إلى أن "المبادرات الأحادية لن تحل المشكلة".