بريطانيا.. ماي لم تتزحزح "قيد أنملة"عن خطوطها بشأن "بريكست"

قالت شامي تشاكرابارتي، كبيرة مسؤولي السياسات القانونية في حزب العمال البريطاني، اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تتزحزح "قيد أنملة" عن خطوطها الحمراء بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى انحسار الآمال في انفراجة سريعة قبل قمة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت "الانطباع الذي لدينا حتى الآن هو أن السيدة ماي لم تتزحزح قيد أنملة عن خطوطها الحمراء، من حيث المضمون، لا يوجد مثقال ذرة من الحركة حتى الآن من جانب الحكومة".

وتابعت "من الصعب تخيل أننا سنحقق تقدماً حقيقياً الآن دون انتخابات عامة أو استفتاء ثان على أي اتفاق يمكنها تمريره في البرلمان".