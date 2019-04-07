كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال مصدر فى الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 107 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك فى فترة الاقتحامات الصباحية، على شكل مجموعات متتالية حاولت أداء طقوس وصلوات تلمودية، ونفذت جولات مشبوهة فى المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

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ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزمانى تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديًا على هوية المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

ويزعم اليهود أن لهم "هيكلًا" أو "معبدًا" كان موجودًا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجى، من خلال الاقتحامات التى يقومون بها والتى ازدادت وتيرتها.