مهرجان أفولكي لإحياء التراث.. طنجة على موعد مع الستاتي والطراكس وحميد القصري

يلتقي جمهور مدينة طنجة، يومي 10 و11 أبريل الحالي، مع نجوم الأغنية المغربية التراثية، والشبابية، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الوطني أفولكي لإحياء التراث المغربي.

ويفتتح المهرجان يوم 9 أبريل بندوة فكرية بعنوان واقع التراث المغربي بين الأصالة والتجديد، بمشاركة متخصصين في الموسيقى التراثية، من بينهم الدكتور نسيم حداد، وتسيير الأستاذ نبيل إفزارن.

وينظم، على مدى يومين، حفلان، يشارك فيهما فنانون يقدمون موسيقى تراثية، مثل الشعبي، والأندلسي، والملحون، والعيطة، وموسيقى كناوة.

ويشارك في المهرجان الحاجة الحمداوية، وخديجة البيضاوية، وشامة الزاز، وعبد العزيز الستاتي، وفاطمة تيحيحيت، وحميد القصري إلى جانب نجوم شباب مثل لمياء الزايدي، ورضوان الأسمر، وزهراء الساهر، والشيخة طراكس.

ويقدم حفلي المهرجان الإعلاميين، عتيق بن شيكر، ومريم القصري، كما سيقدم الثنائي، جمال، ونور الدين، فقرات كوميدية، خلال الحفل، إلى جانب عروض أزياء، لتختتم السهرة بتكريم فنانين، ومسؤولين عرفانا لما أسدوه للأغنية المغربية، وللمهرجان.