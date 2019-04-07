انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير خارجية الأردن: لا نعرف تفاصيل "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 02:58 مساءً - قال أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الأحد، إن عمّان لا تعرف تفاصيل "صفقة القرن" ولا ما يريده الأمريكان في هذا الأمر.

وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على أن "موقف الأردن لم يتغير وأن الحل للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وسمعنا بعض التصريحات مؤخراً قادمة من إسرائيل، وكلها مؤشرات خطرة وتدفع باتجاه مزيد من التصعيد".

وأكد الصفدي أن "الوضع في الأراضي الفلسطينية خطر جداً، وخطوة الجولان من قِبل أمريكا سابقة تخرق القانون الدولي".

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واعترف الرئيس الأمريكي مؤخراً بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان المحتلة، وسط رفض أممي دولي لهذه الخطوة التي تشرعن الاحتلال.

و"خطة السلام" الأمريكية التي يطلق عليها "صفقة القرن" اقترحها ترامب، وتعد تصفية للقضية الفلسطينية، وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن المملكة الهاشمية تعرضت للضغوط للقبول بها، مشدداً على الدور الأردني بتحقيق حقوق الفلسطينيين، وقال إن قضية القدس بالنسبة إلى الأردن وشعبه وقيادته خط أحمر وثابت.

وتقوم الصفقة على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وقبلت عديد من الدول العربية بهذه الصفقة وروّجت لها، وحاولت تمريرها بالضغط على الأردن.