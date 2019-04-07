شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة مريس لدحر مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

دفع اللواء الثاني حراس جمهورية اليوم تعزيزات عسكرية جديدة لجبهة مريس لمواصلة دحر مليشيا الحوثي الارهابية.

وقالت مصادر محلية أن التعزيزات الجديدة تمثل قوة محترفة بمعية أطقم وأسلحة ومدفعية وبي إم بي وضباط ومقاتلين، مشيراً إلى أنه تم تزويد جبهة العود باﻷسلحة والذخائر.

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ووفقاً للمصدر سوف تتحرك التعزيزات الجديدة مباشرة إلى الجبهات اليوم الأحد.

ويخوض أبطال اللواء الثاني حراس، إلى جانب القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والجنوبية، مواجهات ضارية ضد في جبهة مريس العود، حيث تتكبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح، واندحرت عن عدد كبير من المواقع المهمة، وتم فك الحصار عن جبل العود.

إلى ذلك قالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية المتمركزة في جبل السور قصفت، بشكل هستيري الليلة الماضية، قرى الشرنمة العليا وخط السيارات في راس جبل العود.