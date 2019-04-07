شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: عسى أن يعتبر المعنيون في ليبيا من تجارب الآخرين والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، أنه "رغم التشظي والتشرذم، فقد بينت الكثير من الأزمات المتسارعة، أن الخلافات الداخلية تحتاج مواقف تتجه لإنجاز حلول سياسية تستند إلى توافقات بهدف تجنيب البلدان أي مضاعفات خطيرة قد ترمي بها في المجهول، وتكون المعاناة والضعف النتيجة الوحيدة لغياب تلك التفاهمات الواجبة والتي لا تحتمل أي حل بديل".

وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد "إلى أن ليبيا تقدم نموذجاً تاماً حول هذا الأمر، فأي لجوء إلى الاقتتال الداخلي بهدف إنجاز ما يعتبره أي طرف حلاً لن يكون في صالح ليبيا، بل على الأغلب سيفتح مرحلة جديدة أشد عنفاً وتيهاً وفوضى، لأنه كما توجد دعوات صادقة لضرورة الحل السلمي للخلافات الداخلية، توجد كذلك أنظمة وجماعات إرهابية وأصولية ومتشددون يقفون بالمرصاد بانتظار أي فرصة يجدون فيها وسيلة للتدخل والعمل على تحقيق مكاسب تخدم أجندات وأهداف مبيتة لا يهمها سلامة ليبيا وشعبها، وإنما هدفها تطويع ليبيا والزج بها في لعبة الأجندات التدميرية المعروفة، ومن هنا لا بد من حوار داخلي لا غنى عنه، لأن التفاهمات على النقاط الرئيسية يمكن أن يتم من خلالها الوصول إلى طريقة لإنجاز آليات العمل.

وأكدت أن الدول الحريصة على مصلحة ليبيا واستقرارها سواء لتجنيب شعبها المزيد من المعاناة، أو لما يعنيه أمنها وسلامتها من ضرورة للمجتمع الدولي، وخاصة الإمارات، سارعت للتحذير من مغبة التصعيد وما يحمله من تهديدات ومخاطر، وحث جميع الأطراف على عدم الانجراف إلى حل عسكري، لأن إنهاء أزمات ليبيا لا يمكن أن يكون عبر الاقتتال بين الأطراف الداخلية، والبيان المشترك الذي أصدرته الإمارات وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، كان واضحاً من حيث القلق تجاه الأحداث المتسارعة التي تشهدها ليبيا.

وشددت "الوطن " في ختام افتتاحيتها على أنه على كل جهة داخلية في ليبيا يجب أن تدرك جيداً أن الحل يكمن بتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر، فالدول لا تقوم على التشظي والانقسامات ولا الاعتماد على المليشيات، بل على توافقات ومؤسسات دولة للجميع وتجمع جميع الأطراف على تفاهمات تخدم مستقبل الشعب الليبي.. مضيفة عسى أن يعتبر المعنيون في ليبيا من تجارب الآخرين.