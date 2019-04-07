شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بالمهرة للتوعية بكيفية أداء مناسك العمرة لـ"48" معتمرا والان مع التفاصيل

نظمت مبادرة "فينا الخير" بمحافظة المهرة ندوة للتوعية بكيفية أداء مناسك العُمرة في مدرسة عائشة بمدينة الغيضة بمشاركة (48) معتمر (رجالا ونساء) ضمن دفعة جديدة من المعتمرين ستغادر جواً من مطار الغيضة بالتنسيق مع السلطة المحلية وبالتعاون مع ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة، برعاية الشيخ راجح باكريت محافظ المهرة.

الندوة -التي حاضر فيها د. عادل محفوظ باسدس للرجال وأ. نوال باعبده - للنساء، تناولت التعريف بكيفية أداء مناسك العمرة والشروط الواجب توافرها في المعتمر والحكمة من العمرة وفوائدها و محظوراتها ، إلى جانب تعريف المعتمرين بإلارشادات والنصائح أثناء الإحرام والطواف والسعي بين الصفا و المروة والتقصير والحلق وغير ذلك من الوعظ .

واوضحت الأستاذة يسرى خوار رئيسة مبادرة( فينا خير) بأن الندوة جاء تنظيمهما ضمن خطط وأهداف المبادرة في تفويج المعتمرين إلى الأراضي المقدسة وتقديم لهم مختلف الخدمات بشكل طوعي وتنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت.

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وأشادت خوار بالتعاون الكبير الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي والمكرمة العظيمة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين لمساعدة أبناء المهرة من أداء فريضة العمرة.

مشيرة إلى أن هذه الدفعة يأتي تفويجها بالتعاون مع ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة ضمن خدماته الإنسانية لمساعدة المعتمرين من ممن حالت ظروفهم دون تأدية مناسك العمرة ، وأنه تم اختيارهم من قبل المبادرة بشفافية وأمانة من جميع المديريات.

ونوهت رئيسة مبادرة (فينا خير) إلى أن هذه ليست الدفعة الأولى التي يتم تفويجها جواً عبر طيران التحالف العربي والمبادرة، موضحة بأن هناك دفعات سابقة، على أن يتم تفويج دفعة أخرى الأسبوع المقبل مكونة من (54) معتمرا ليصل إجمالي المعتمرين في الدفعتين إلى (102) بدعم من ملتقى المهرة الذي تكفل بكل الخدمات من سكن وإقامة وتغذية ومواصلات وغيرها .