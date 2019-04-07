شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون بالمهرة يناقشون تداعيات انتشار وباء الكوليرا والان مع التفاصيل

ناقش وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد الآليات والطرق الكفيلة لمواجهة مرض الكوليرا المنتشر مؤخراً في عدد من محافظات الجمهورية.

وفي اللقاء، أشار الوكيل العبودي على ضرورة أعداد الخطط الوقائية ورفع الجاهزية القصوى والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة انتشار هذا الوباء الخطير الذي بدأ ينتشر مؤخراً في عدد من محافظات الجمهورية.

وشدد الوكيل العبودي على ضرورة تكاتف الجميع والقيام بأدوارهم المناطة بهم وتحمل المسؤولية للتغلب على هذا المرض ، لأفتاً أهمية أخذ التدابير الاحترازية والإجراءات الأزمة التي ستُسهم في الحد من انتشار وباء الكوليرا.

وعاء العبودي المواطنين إلى إتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي ستُعرض عبر وسائل الإعلام المختلفة للإسهام في الحد من أنتشار المرض ، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت على توفير كافة المتطلبات مكتب الصحة في مواجهة مرض الكوليرا ومنع أنتشاره في المحافظة.

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وأوضح الوكيل العبودي أن السلطة المحلية تبذل جهود كبيرة لتحسين الوضع الصحي بالمحافظة والتغلب على العراقيل التي تقف عائقاً أمام القطاع الصحي ، مشيداً بما يبذله منتسبي الصحة في المرافق والمراكز الصحية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

ومن جهتـه،استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد التحديات التي تواجه مكتب الصحة في مكافحة وباء الكوليرا ، مشيراً الى ضرورة القيام بحملات توعوية لأفراد المجتمع عن أسباب المرض وطرق الوقاية منه و معالجة وكلورة مصادر مياه الشرب بالتعاون مع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأشاد الأستاذ عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة بالجهود التي يبذلها محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية بمحافظة المهرة ودعم التدخلات الوقائية العاجلة للحد من أنتشار الأمراض والأوبئة في المحافظة.

حضر اللقاء، الدكتور مبارك بن مزيون نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية و الدكتور نعمان بن عويض مدير الخدمات الطبية بالمحافظة والأستاذ عبدالله عوض باداس مدير الترصد الوبائي بالمحافظة والأستاذ علي عبداللاه مدير التموين الطبي بمحافظة المهرة.