شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبي تشن أول غارة جوية على أهداف للوفاق داخل طرابلس والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، 07/نيسان/2019، شن أول غارة جوية على أهداف في أحد أحياء طرابلس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الليبي أنه شن غارة جوية على أهداف لمسلحي حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
ولم يورد الجيش تفاصيل أكثر عن طبيعة الهدف الذي تعرض للقصف وعن الخسائر التي أسفر عنها.
إلى ذلك، شهدت بعض أحياء العاصمة انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة للمواجهات.
وقالت مصادر إن التيار الكهرباء منقطع منذ ساعات عن أحياء في العاصمة.
في السياق ذاته، أعلنت تشكيلات تابعة للوفاق أنها تقوم حاليا بهجوم مضاد ضد قوات الجيش.
والأسبوع الماضي، أعلن قائد الجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر، بدء عملية عسكرية لتحرير طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش الليبي تشن أول غارة جوية على أهداف للوفاق داخل طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.