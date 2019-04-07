شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يعود إلى صنعاء لإنقاذ اتفاق السويد والان مع التفاصيل

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى صنعاء في زيارة مرتقبة للاجتماع بقيادات في ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد تأجيل اللقاء عدة مرات، في محاولة جديدة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، إن غريفيث وصل والوفد المرافق له.

وذكر أن المبعوث الأممي لم يدل بأي تصريحات للصحافيين حول زيارته.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول الأممي لقاءات مع قيادات في ميليشيات الحوثي، تتناول سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم والبدء في المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة الساحلية وموانئها غربي البلاد.

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وسيبحث غريفيث مسألة الدفع باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذين يزيد عددهم عن 16 ألفاً، في ظل مطالبات حقوقية مستمرة بضرورة العمل على حل هذا الملف الإنساني.

وخلال الأيام الماضية، كان المبعوث الأممي التقى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في العاصمة السعودية الرياض، وبحث معه سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

ومرارا تقول الحكومة اليمنية إن "ميليشيات الحوثي تصر على إفشال الاتفاق، وترفض الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، في حين يتحدث الحوثيون ضد الحكومة بالأمر ذاته".

وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم، على حل الوضع في محافظة الحديدة، بانسحاب جميع الأطراف من المدينة وموانئها، إضافة إلى الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل من الطرفين.