شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج" تتساءل: ماذا أعد الفلسطينيون والعرب لمواجهة "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة إماراتية، أن التسوية المفترضة التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، التي أطلق عليها صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني - "الإسرائيلي"، ليست في الحقيقة "صفقة" أمريكية، إنها صفقة "إسرائيلية" بامتياز يتم الترويج لها وتجهيزها من خلال الإدارة الأمريكية، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على فرضها..

ولفتت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد " إلى أنه تم تأجيل إعلانها أكثر من مرة تلبية لطلب نتنياهو بعد أن وضع تعديلات أساسية عليها تلبي مطالبه بحيث أصبحت تحمل بصماته.

وأشارت إلى أن صاحب الصفقة هو بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، وهو الذي وضع خطوطها العريضة والوحيد على ما يبدو الذي يعرف تفاصيلها خارج الفريق الأمريكي الذي يتولى الترويج لها، والذي يقوده جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره لشؤون المنطقة.

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وذكرت أن نتنياهو - العارف بالصفقة - كشف عن بعض مضمونها، وهي تلبي كل المطالب "الإسرائيلية"، وتحرم الفلسطينيين من أي حق لهم، بانتظار إعلانها رسمياً بعد الانتخابات "الإسرائيلية"، وعلى الأرجح في ذكرى النكبة يوم 15 مايو المقبل، كما تشير معلومات المصادر "الإسرائيلية" المطلعة، وهو اختيار أمريكي - "إسرائيلي" يُقصد به استكمال قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدويلة الاحتلال، واعتبار أن ذكرى اغتصاب فلسطين بالنسبة للفلسطينيين والعرب، هي ذكرى تكريس الاحتلال واستكمال خطوات "استقلال إسرائيل"، تماماً كما كان افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة في ذكرى يوم النكبة من العام الماضي.

ورأت أن ما كشف عنه نتنياهو لصحيفة "إسرائيل اليوم" حول مضمون "الصفقة" يؤكد أن الفلسطينيين والعرب لن يكون لهم نصيب فيها، فالقدس سوف تبقى "عاصمة أبدية" لدويلة الاحتلال، و"من يعتقد أنه سيكون هناك دولة فلسطينية تغلف "إسرائيل" من الاتجاهين فإننا نبلغه أن هذا الأمر لن يحدث"، ويضيف: "هناك ثلاثة مبادئ في الصفقة، هي عدم اقتلاع أي مستوطن، أو أية مستوطنة، وإبقاء السيطرة في يد "الإسرائيليين" على كل المنطقة غرب الأردن، أي أن البقاء هناك دائم".

وقالت إن مختصر ما أعلنه نتنياهو، أن لا دولة فلسطينية، وبالتالي لن تكون القدس عاصمة لهذه الدولة، وأن المستوطنات باقية في الضفة الغربية، وأن منطقة الأغوار ستبقى تحت سيطرة "إسرائيل"، بمعنى أن كل الضفة الغربية لن تعود إلى الفلسطينيين، بل هو يرى في الانقسام الفلسطيني مصلحة "إسرائيلية"، ويرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لذا هو يشجع "حماس" على الانفصال، ويرى في المال القطري الذي يسهل دخوله إلى القطاع تثبيتاً للانقسام وتشجيعاً على استدامة الهدوء!

وتساءلت "الخليج " في ختام افتتاحيتها ماذا أعد الفلسطينيون والعرب لمواجهة "الصفقة" عند إعلانها؟ وهي التي تنسف كل مرتكزات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتلغي كل مضامين "مبادرة السلام العربية"، وتتجاوز المقررات الأخيرة للقمة العربية التي عُقدت في تونس، التي تؤكد عروبة القدس، وقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من كل الأرض العربية، وتكرّس الاحتلال أمراً واقعاً، وتشرع الاستيطان، وتعلن تصفية القضية الفلسطينية.. مضيفة وهل حسب القادة العرب في قمتهم الأخيرة حساباً لما هو آت من واشنطن في مقبل الأيام؟