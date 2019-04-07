شكرا لقرائتكم خبر عن هانك: إيران ضمن أسوأ الاقتصادات على مستوى العالم والان مع التفاصيل

عدّ خبير الاقتصاد الدولي ستيف هانك، إيران ضمن أسوأ الاقتصادات على مستوى العالم، الأمر الذي يتزامن مع انحدار قيمة العملة الإيرانية (الريال) لأكثر من 60% أمام الدولار الأمريكي.

وتضاعفت أزمات اقتصاد إيران بعد هبوط صادرات النفط بسبب تجنب الطلب العالمي لشراء الخام من طهران.

وكان الاقتصاد الإيراني تذيل قائمة هانك الأكاديمي المتخصص بالاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، حيث يقسم الدول إلى فئتين هما الدول السعيدة في المقدمة والدول البائسة في مؤخرة الترتيب، إذ اعتبر أن البلدان التي تتمتع بفرص عمل متنوعة، ونمو اقتصادي قوي، ونسبة تضخم وأسعار فائدة منخفضة يكون بالتالي مواطنوها أقل معاناة من الناحية الاقتصادية.

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وجاءت إيران ضمن الدول التي تواجه انهيارا في اقتصادها المحلي إلى جوار فنزويلا المضطربة سياسيا، وكذلك الأرجنتين والبرازيل على التوالي، وفقا لمؤشرات تصنيف الخبير الاقتصادي الدولي المذكورة أعلاه، في الوقت الذي يعد تضاعف أرقام مؤشر التضخم السلعي أحد أبرز المشكلات التي يواجهها اقتصاد طهران طوال سنوات، حسبما نقلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها).

إلى ذلك، واصل الريال الإيراني انهياره غير المسبوق تاريخيا، الأحد، سواء أمام العملة الخضراء أو غيرها من النقد الأجنبي، مسجلا 137 ألف ريال للدولار الواحد، و153 ألف ريال أمام اليورو (عملة الاتحاد الأوروبي)، و178 ألف ريال أمام الجنيه الإسترليني، وفقا لمنصة بونباست (متخصصة في رصد حركة سوق الصرف الموازية في إيران).

وكشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك قبل أيام أن 3 مشترين نفطيين (لم يفصح عن هويتهم) من الخام الإيراني قد تدنت نسبة وارداتهم إلى صفر برميل مع نهاية المدة القانونية للإعفاءات النفطية التي منحتهم إياها الولايات المتحدة إلى جانب 5 دول أخرى بهدف إحداث توازن في أسعار سوق الطاقة العالم