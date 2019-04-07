شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الندوة العلمية الثانية في طب النساء والولادة في المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

شهدت مدينة المكلا اليوم الأحد تدشين المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، الندوة العلمية الثانية في طب النساء والولادة الممولة من قبل مجموعة رفا للصناعات الدوائية والمنفذة من قبل منظمة حضرموت الصحية.

وستهل الحفل بكلمة الدكتور ماهر السقاف منوهاً فيها أن هذا اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات يتم عقدها لجميع الأطباء المختصين بقسم النساء والولادة، ليتم تعزيز قدراتهم ورفد مداركهم واطلاعهم على أخر تحديثات العلوم الطبية الحديثة لضمان سير الأعمال الصحية بالشكل المطلوب، مؤكداً على أهمية استمرارية مثل هذه الندوات العلمية والعملية لتحسين القطاع الصحي بساحل حضرموت .

ومن جهته عبر المدير التنفيذي لمنظمة حضرموت الصحية الدكتور مهدي مرعي عن أهمية تحسين الخدمات الصحية بشكل عام في المحافظة ، حيث أن منظمة حضرموت الصحية ساعية في تطوير المجال الصحي بشتى السبل الممكنة .

وفي السياق ذاته عبر المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور رياض بن حبور الجريري عن إسهام مثل هذه الندوات العلمية، في تحسين الصحة بساحل حضرموت وهي تأتي من ضمن خطط واولويات مكتب الصحة بالمحافظة لرفع قدرات الكوادر الصحية بشكل جيد .

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كما أكد على أهمية استغلال هذه الندوات لتطوير الذات، وكما استعرض نبذة مبسطة عن إحصائيات المواليد والزيادة السكانية بالمحافظة .

وقام الجريري بتقديم وافر الشكر لمجموعة رفا للصناعات الدوائية على رعايتها لهذه الندوة وتقديم خدمات إسهاميه في تحسين الصحة بالمحافظة، وقدم الشكر الجزيل لمنظمة حضرموت الصحية على اهتمامهم بالقطاع الصحي في جانبية العلمي والعملي .

وشدد الجريري على جميع المشاركين بالاهتمام بمثل هذه الندوات كونها مهمة جداً وتمس حياة المواطنين بدرجة أولى لما لها من أهمية في تقديم خدمات طبية بصورة جيدة تخدم المواطن وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة , حيث عبر على ان الصحة في المجتمعات لا تكتمل الا عن طريق صحة الأم ووليدها .

كما قدم الجريري في ختام حفل التدشين جملة ذات طابع مهم وهي أن ( صحة حضرموت واجب على الجميع ، لذا يجيب علينا أن نسعى جميعاً لتحسينها والرقي بها ).