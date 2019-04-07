شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تهاجم مواقع للمليشيا شرق صعدة والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 07/نيسان/2019 غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت شهود عيان إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضاف الشهود أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

Advertisements

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ويوم أمس شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في المديرية ذاتها.

وأسفر القصف، بحسب المصادر، عن مقتل عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير أربع آليات عسكرية.

كما شنت القوات السعودية قصفا على تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.