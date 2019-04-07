شكرا لقرائتكم خبر عن قناة BBC البريطانية تبث اليوم حديثا هاما لرئيس الإنتقالي والان مع التفاصيل
تبث قناة BBC البريطانية مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش، الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة عدن، مقابلة مهمة مع الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن برنامج "بلا قيود".
ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الزُبيدي خلال اللقاء، عن العديد من التطورات التي تخص القضية الجنوبية، وآخر المستجدات على الساحة الجنوبية، وغيرها من الموضيع ذات الصلة بالشأن الجنوبي، فكونوا على الموعد.
وعلى صعيد آخر، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأسبوعي، برئاسة نائب رئيس المجلس، هاني علي بن بريك.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، في مقدمتها تفعيل المشاركات الخارجية وتوجيهها لخدمة أهداف وتطلعات شعبنا.
كما وقف الاجتماع أمام آخر المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية، خاصة في محافظتي سقطرى والمهرة، وتحليلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفي آخر الاجتماع، جرى استعراض خطة الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتم التشديد على أهمية المشاركة الفاعلة لأعضاء هيئة الرئاسة في الأنشطة المجتمعية.
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