شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يعقد اجتماعاً عسكرياً طارئاً بقيادة الجيش السوادني والان مع التفاصيل

في ظل تصاعد وتيرة المظاهرات عقد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد اجتماعاً طارئاً بقيادة الجيش السوداني لمناقشة المستجدات على الساحة السودانية.

وقال مصدر في القوات المسلحة السودانية إن "الرئيس البشير دخل في إجتماع طارئ اليوم مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها".

وأضاف المصدر أن "اجتماع اليوم يعد امتداداً لاجتماع عقده البشير بالأمس مع نفس الأطراف".

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وفي ذات السياق، قالت مصادر نافذة قريبة من الرئيس البشير إن "الرئيس البشير بات أقرب لتنفيذ الخطة "باء" المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني، بعد الإتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف الجنائية الدولية".

وعلى الصعيد نفسه، ارتفع عدد القتلى وسط المتظاهرين إلى 6 أشخاص بعد وفاة أحد الموظفين برصاص طائش ببناية قريبة من مقر القيادة العامة للجيش السوداني حيث يعتصم عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ أمس السبت.

ويتواصل تدفق المئات من السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم للانضمام لعشرات الآلاف من المعتصمين مع استمرار المحاولات الشرطية والأمنية لتفريق المعتصمين بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص الحي.

وقال شهود عيان إن "الجيش فتح مقر هيئة الأركان المشتركة أمام المتظاهرين بمنطقة القيادة العامة لحمايتهم من الشرطة والأمن".