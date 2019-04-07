شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمدي يتسلم دعوة حضور الرئيس من مدير المعهد الدولي للسلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

تسلم سفير اليمن في البحرين الدكتور علي حسن الاحمدي اليوم دعوة من مدير المعهد الدولي للسلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور نجيب فريجي للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحضور المنتدى العالمي لثقافة السلام. والتي ينظمها المعهد بالاشتراك مع مؤسسة عبدالعزيز البابطين في 13 يونيو 2019م في هولندا. وستركز الفعالية التي سيحضرها عدد من قادة العالم على ثقافة السلام من أجل حماية التراث الثقافي في اليمن والعراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحمدي يتسلم دعوة حضور الرئيس من مدير المعهد الدولي للسلام في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.