شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 4 جثث في 3 حوادث قتل منفصلة في اب والان مع التفاصيل

عثر مواطنون في محافظة إب على جثة مواطن بإحدى حارات مدينة إب وسط البلاد عليها آثار قتل بطلق ناري ليرتفع عدد الجثث المجهولة خلال اليومين الماضيين إلى أربع جثث في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وقال شهود عيان إن مواطناً عثر عليه قتيلا في منطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب وتم إبلاغ الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ونقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى.

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وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من العثور على جثة مواطن قتل بظروف وملابسات غامضة في مديرية السياني جنوب محافظة إب.

وقال مصدر طبي بأن جثة مسن وامرأة مجهولين تم ايداعهما ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب بعد أن عثر عليهما جنوب مدينة القاعدة جنوب محافظة إب.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.