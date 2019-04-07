شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يناقش الصعوبات الخاصة ببرنامج الأمن الغذائي بسيئون والان مع التفاصيل

ناقش لقاء عقد اليوم بسيئون ضم مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري ومنسق برنامج الأمن الغذائي بالمديرية مراد بريكان ناقش عدد من الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المكلفة بتوزيع الاغاثة التابع للبرنامج الخاص بمديرية سيئون وسبل تطوير العمل.

وفي اللقاء اشاد مدير عام سيئون محمد عوض العامري بالكادر الشبابي العامل في اللجنة وما يقومون به من ادوار كبيرة في تسهيل وصول المستحقات الغذائية الى المعنيين من المواطنين ، مؤكدا لهم على استشعار حجم المسؤولية والامانة التي تحملوها في نطاق عملهم.

بدوره ثمن منسق البرنامج مراد بريكان جهود مدير عام مديرية سيئون في وقوفه الجاد في مكافحة العشوائية ومساندة الجهات العاملة في البرنامج في عملية التوزيع وتسهيل الإجراءات التي رافقت عمليات التوزيع.

حضر اللقاء عدد من مساعدي المنسق لبرنامج الأمن الغذائي بمديرية سيئون.