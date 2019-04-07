شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1500 كرتون تمر في مأرب والان نبدء بالتفاصيل





وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,500 كرتون تمر في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد من المساعدات 9,000 فرد.

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