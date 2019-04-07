شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شرطيين في هجوم على دورية أمنية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
كانت السيارة تجوب المنطقة لتفقد الحالة الأمنية ، فاشتبه معاون مباحث النزهة الرائد ماجد عبد الرازق في إحدى السيارات التي كان يستقلها 4 أشخاص، وعند اقترابه وأفراد الدورية الأمنية من السيارة لفحص المتواجدين بها، ترجل شخصين من السيارة بالأسلحة الآلية ، وأمطرا رجال الأمن بوابل من الرصاص .
وطوقت أجهزة الشرطة موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا كبيرا ونشرت أكمنة في مداخل ومخارج القاهرة بحثا عن المتهمين ، وتواجد في مسرح الجريمة مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور وقيادات الأمن بالعاصمة ، ويتولى فريق من المباحث الجنائية والأمن الوطني تفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، ، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان الضابط الشهيد رزق بطفلته الأولى "ليلى" قبل أسبوع ، وكرَّم من رئيس أكاديمية الشرطة لحفظه القرآن الكريم، وللمفارقة أن والد زوجته مفتش مباحث الأمن العام العقيد وائل طاحون استشهد لدى خروجه من منزله بمنطقة المطرية عام 2015.
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