شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شرطيين في هجوم على دورية أمنية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

استشهد ضابط وسائق في هجوم مسلح على سيارة دورية أمنية بمنطقة النزهة الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة صباح أمس الأحد ، كما أصيب أثنين آخرين من أفراد الأمن .

كانت السيارة تجوب المنطقة لتفقد الحالة الأمنية ، فاشتبه معاون مباحث النزهة الرائد ماجد عبد الرازق في إحدى السيارات التي كان يستقلها 4 أشخاص، وعند اقترابه وأفراد الدورية الأمنية من السيارة لفحص المتواجدين بها، ترجل شخصين من السيارة بالأسلحة الآلية ، وأمطرا رجال الأمن بوابل من الرصاص .

وطوقت أجهزة الشرطة موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا كبيرا ونشرت أكمنة في مداخل ومخارج القاهرة بحثا عن المتهمين ، وتواجد في مسرح الجريمة مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور وقيادات الأمن بالعاصمة ، ويتولى فريق من المباحث الجنائية والأمن الوطني تفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، ، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان الضابط الشهيد رزق بطفلته الأولى "ليلى" قبل أسبوع ، وكرَّم من رئيس أكاديمية الشرطة لحفظه القرآن الكريم، وللمفارقة أن والد زوجته مفتش مباحث الأمن العام العقيد وائل طاحون استشهد لدى خروجه من منزله بمنطقة المطرية عام 2015.