طرفا النزاع الليبي يلجآن لسلاح الجو في معركة طرابلس

الخليج 365/ بغدادأفاد وسائل اعلام عالمية، بأن طائرة حربية تابعة لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قصفت، اليوم الأحد، مطار طرابلس، الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس السبت.

ونقل الوسائل عن مصدر عسكري تابع لقوات المجلس الرئاسي، أنه تم إحراز تقدم في محور طريق المطار.

من جانبه أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشاركته في العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس، واستهدافه آليات عسكرية قرب معسكر النقيلة جنوب العاصمة طرابلس على طريق المطار.



هذا وكانت القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، أعلنت أمس السبت، أنها تعرضت لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن الغارة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.