الجيش الليبي يحرر 128 جنديا احتجزتهم المليشيات جنوب طرابلس

قالت مصادر عسكرية ليبية لـ“العين الإخبارية" إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الأحد، من تحرير 128 جنديا احتجزتهم المليشيات المسلحة، جنوب العاصمة طرابلس.



وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت اليوم من السيطرة على معسكر اليرموك بمنطقة "صلاح الدين" في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وفي السياق نفسه، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارات على تمركزات للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس.

وتابعت شعبة الإعلام، في منشور علي صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الغارات أصابت أهدافها بدقة بالغة.

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وجاءت الغارات بعد أن أقدمت هذه الميليشيات على استخدام الأسلحة الثقيلة بما يهدد حياة المدنيين، وفقا لشعبة الإعلام.

وتابعت: "نؤكد أننا قادرون على دك تمركزات العدو وأننا قادرون على حماية المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم".

وأمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الخميس، ببدء تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ومليشيات تتمركز في منطقة الأصابعة غربي البلاد.

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع المليشيات المسلحة، غرب البلاد، خلال الساعات الماضية، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، خلال تقدمه نحو طرابلس من جميع المحاور في عملية أطلق عليها "طوفان الكرامة" و"الفتح المبين".