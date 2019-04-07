انت الان تتابع باكستان تقول أن الهند تعد لهجوم آخر عليها هذا الشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الأحد أن بلاده لديها "معلومات مخابرات يعول عليها" تشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر في ظل انحسار على ما يبدو للتوتر بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويا في فبراير شباط.

وأضاف قرشي أن الهجوم قد يقع بين 16 و20 أبريل نيسان وأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأدى تفجير انتحاري نفذه متشددون يعملون انطلاقا من باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير بحياة ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن الهندية في 14 فبراير شباط. وزاد خطر نشوب صراع بصورة كبيرة في 27 فبراير شباط عندما شنت الهند ضربة جوية على ما وصفتها بأنها قاعدة لتدريب المتشددين.

وفي اليوم التالي أسقطت باكستان طائرة هندية مقاتلة وأسرت طيارها قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

وقال قرشي للصحفيين في مسقط رأسه ببلدة مولتان "لدينا معلومات مخابرات يعول عليها بأن الهند تخطط لهجوم جديد على باكستان. وبحسب معلوماتنا قد يقع هذا (الهجوم) بين 16 و20 أبريل".

ولم يقدم تفاصيل بشأن الأدلة التي بحوزة باكستان أو كيف يمكن أن يكون محددا إلى هذه الدرجة بشأن توقيت الهجوم.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.