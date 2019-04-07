الان تتابع قوات الجيش الوطني الليبي تنفذ ضربة جوية جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 3:29 م, 7 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أعلن مصدر عسكري، اليوم الأحد، أن قوات شرق ليبيا تنفيذ ضربة جوية جنوبي العاصمة الغربية طرابلس.

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