شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط تقدماً للحوثيين إلى مواقعه في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مواقعه بالقرب من مدينة الصالح ومصانع شركة إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وعناصر حوثية متسللة أسفرت عن تدمير مدرعة وعربة قتالية وإجبار مسلحي الحوثي على التراجع والفرار، بحسب موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات متقطعة منذ ليل الخميس الماضي في محاولة لاختراق دفاعات الجيش اليمني في عدة جبهات في مديريتي حيس والتحيتا وسط حشد مستمر لعناصرها وعتادها الحربي إلى جبهات الساحل الغربي التي تستقدمها من عدة مناطق.

واستهدف الحوثيون وبشكل مكثف الأحياء السكنية المكتظة بشارع صنعاء شرقي المدينة التي سبق أن حررتها قوات الجيش الوطني وتتمركز عند أطرافها.