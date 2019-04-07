انفجار خط لأنبوب غاز غرب إیران

أعلن مدیر عام إدارة الأزمات في محافظة كرمانشاه غرب إیران، جلیل بالائي عن انفجار خط لأنبوب غاز الإثیلین، في كرمانشاه غرب إیران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» اليوم الأحد، عن جليل بالائي قوله مساء السبت، إنه من المرجح أن یكون انهیار التربة الناجم عن الأمطار الغزیرة التي سقطت خلال الأیام الأخیرة وراء حادث انفجار أنبوب الغاز، إلا أن الخبراء یعكفون حالیًّا على دراسة الموضوع لتحدید السبب بدقة.
وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. وقال حاكم محافظة كرمانشاه فضل الله رنجبر بأن الحادث وقع في مرتفعات فیروزآباد، وتفصله مسافة عن القرى الموجودة في المنطقة.
وأشار إلى استمرار اشتعال النیران في المنطقة.
وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب إيران بعد الفيضانات والعواصف التي ضربت مناطق عديدة من البلاد، كما تسبب انهيار أرضى في محو قرية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا)عن وزير الصحة سعيد ناماكي قوله إن جميع الضحايا لقوا حتفهم في مدينة شيراز، عاصمة محافظة فارس.
وقال الوزير إن 100 شخص آخرين في شيراز أصيبوا، 28 منهم في حالة خطيرة.
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