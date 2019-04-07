بالترتيب.. أفضل 5 جامعات في العالم العربي

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Internet جامعة الملك عبد العزيز الأولى عربيا احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.

ووفقا للتصنيف الصادر عن مؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن" (التايمز للتعليم العالي) فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثالث الأولى لأهم الجامعات العربية، بحسب التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وللعام الثالث على التوالي، حلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية الأولى بين الجامعات العربية، بينما تقدمت جامعة الفيصل السعودية الأخرى من المركز السابع إلى المركز الثالث في القائمة.

وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن الجامعات الخمس الاوائل عربيا، واحتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركز الرابع.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي أول رد فعل صريح من ريم البارودي على طلاق سمية وأحمد سعد أظهرت الممثلة المصرية الشابة ريم البارودي أول رد فعل صريح لها على مسألة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد، بعد أن فاجأها المذيع بسؤال مباشر عن موقفها من هذا الخبر. صور سمية الخشاب تتجاوز أحزان طلاقها بجلسة تصوير جديدة.. هكذا ظهرت! 7awi 1 صور سمية الخشاب تتجاوز أحزان طلاقها بجلسة تصوير جديدة.. هكذا ظهرت! شاهدي أيضاً: صور سمية الخشاب تتجاوز أحزان طلاقها بجلسة تصوير جديدة.. هكذا ظهرت! وكانت ريم البارودي قد أطلت مؤخراً ضمن حدث دعم مصابي التوحد، حيث تحدثت لكاميرا برنامج "عرب وود"، وقالت: "في أطفال عندهم الأوتيزم بس هما أذكياء في حاجات كتير جداً جداً.. أتمنى يوصل للناس التوحد يعني ايه بالظبط". ورداً على سؤال عن رأيها في طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب، فاجأت النجمة المصرية مذيع القناة بردها: "لا تعليق"، ثم وجهت قبلة للهواء وابتعدت عن الكاميرا معلنة توقفها عن إطلاق تصريحات أخرى، لكن البعض فسر هذه القبلة بأنها تعبر عن سعادتها بخبر الطلاق بعد أن أعلنت من قبل أن سمية الخشاب قد تقربت من زوجها وأوقعته في حبها. الجدير بالذكر أن سمية الخشاب قد نفت مؤخراً أن يكون أحمد سعد هو من قرر إنهاء علاقتهما، مؤكدة أنها هي من رفعت عليه دعوى خلع لتنفصل عنه رسمياً بشكل نهائي. المزيد: بحجة الصداقة.. نجوم فصل بينهم الطلاق وجمعتهم صور مثيرة للجدل مشاهير تورطوا في قضايا إثبات نسب: رقم 7 اكتشف خداعه بعد اعترافه بابنه صور بوسي شلبي تثير ضجة بهديتها لسمية الخشاب وتصميم حذائها الغريب صور نجمات عرب تزوجن من رجال غاية في الوسامة رقم 17 تمسكت به رغم السجن تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو خطوات لف الحجاب بطريقة بسيطة للحصول على إطلالة ملفتة ومميزة إذا كنت قد مللت من طريقتك التقليدية في لف الحجاب، وتريدين تعلم ستايل جديد يزيد إطلالاتك حيوية وأنوثة وتألقاً، فعليك مشاهدة هذا الفيديو. بالفيديو 4 لفات حجاب سهلة جربيها 7awi 1 بالفيديو 4 لفات حجاب سهلة جربيها شاهدي أيضاً: بالفيديو 4 لفات حجاب سهلة جربيها وتمتاز هذه الطريقة في لف الحجاب بسهولتها وسرعة تطبيقها لتمنحك في النهاية لإطلالة ملفتة تجعلك غاية في الأناقة.. شاهدي الفيديو أعلاه وطبقي الخطوات كما هو موضح.. ونسقي هذا الستايل مع أزيائك المختلفة. المزيد: طرق مختلفة لارتداء الحجاب الأبيض على طريقة الفاشينيستا دلال الدوب جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! صور: هذه الدول تقدم تعليمًا جامعيًا مجانيًا.. تعرف عليها فيديو تصرف عفوي لمصففة الشعر يحرج مذيعة على الهواء خلال نشرة الأخبار تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ تمكن الرياضي العالمي يوسين بولت الحاصل على لقب أسرع رجل في العالم من تحقيق إنجاز جديد حيث دخل في سباق غريب من نوعه مع موتو تاكسي في بيرو إلا أن النتيجة النهائية كانت مذهلة بحق. فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ 7awi 1 فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ وقد استغل بولت أن سرعة إنطلاق الموتو تاكسي بطيئة جدًا ويمكنه تحقيق سرعة أكبر منها بكثير عند الإنطلاق خاصة خلال السباق القصير مما يُتيح له فرصة كبيرة للفوز. السباق كان على مسافة 100 متر، إلا أن صاحب الميدالية الذهبية الأوليمبية ثماني مرات استطاع تحقيق الهدف بسهولة وعبر خط النهاية بفارق بسيط عن الموتو تاكسي. صور: تعرف على أجور لاعبي ليفربول.. صلاح في الصدارة 7awi 1 صور: تعرف على أجور لاعبي ليفربول.. صلاح في الصدارة شاهد أيضاً: صور: تعرف على أجور لاعبي ليفربول.. صلاح في الصدارة وقد حاول اللاعب الأوليمبي يوسين بولت الإنضمام لفريق كرة قدم بعد معايشة دامت لمدة 8 أسابيع إلا أنه لم يتوصل معهم إلى أي إتفاق نهائي، غير أن يوسين صرح أنه التجربة كانت فريدة وممتعة. كما شارك يوسين خلال مباراتين كرة قدم من قبل أمام نادي ماكارثر ساوث ويست وتمكن من إحراز هدفين ليأتي اليوم ويضيف إلى إنجازاته هذه التجربة المختلفة خلال السباق. فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ 7awi 1 فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ 7awi 1 فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ 7awi 1 فيديو: سباق غريب بين أسرع رجل في العالم وموتو تاكسي.. فمن الفائز؟ المزيد: فيديو: مشهد مؤلم لضربة قاضية تنهي حياة مصارع أصر على القتال وسط الحلبة فيديو: أغرب رياضة في العالم .. منافسة بين طرفين في الصفع على الوجه ! فيديو: دون أي مقدمات.. 10 لاعبي كرة قدم ماتوا فجأة على أرض الملعب تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

ومن بين 52 جامعة في المنطقة، كانت الجامعات المصرية الأكثر حضورا، حيث شمل التقييم 19 جامعة مصرية، وتلتها كل من الجزائر والسعودية بست جامعات لكل منهما ثم الأردن والمغرب والإمارات ممثلة بأربع جامعات، فتونس بثلاث جامعات ولبنان ممثلا بجامعتين.

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وجاء الترتيب للجامعات الخمس الأولى على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبد العزيز، السعودية.

2. جامعة خليفة، الإمارات.

3. جامعة الفيصل، السعودية.

4. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأردن.

5. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.