الألمان يتظاهرون بقوة ضد غلاء قيمة الإيجار في العاصمة برلين

دبي - بواسطة محمد فارس © Παρέχεται από: Euronews SA

تظاهر الألاف من الألمان بعد ظهر السبت في برلين ومدن آخرى ضد "جنون الإيجارات" والمضاربات العقارية، حسب ما أفاد به مراسلون لوكالة فرانس برس. المتظاهرون تجمعوا في ميدان ألكسندر الشهير ومشوا إلى منطقة كروزبرغ التي تشهد إعادة تهيئة عامة ما أثر على قيمة الإيجارات التي لم تتوقف عن الإرتفاع منذ سنوات. وتوقع المنظمون قبل بدء المسيرة، مشاركة ما لا يقل عن 6000 مشارك.

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ورفع المتظاهرون عدة شعارات من بينها "لا هدم المباني الصالحة للحياة"، فيما رفع آخرون لافتات لـ"أسماك القرش" في إشارة للوكالات العقارية الي ساهمت في غلاء مبالغ الإيجار. كما أطلق المنظمون دعوة لجمع التوقيعات بهدف لإجراء استفتاء محلي لمصادرة مجلس مدينة برلين للشركات العقارية التي تملك أكثر من ثلاثة آلاف منزل.

ويدين المتظاهرون بشكل خاص مجموعات مثل Deutsche Wohnen و Vonovia، الذين اشتروا آلاف المباني مستفيدين من أسعارها المتدنية مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى، قبل استئجارها بأسعار مرتفعة.

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ففي برلين تضاعفت قيمة الإيجارات خلال عشر سنوات نتيجة شعبية المدن الكبيرة، حيث يحبذ الألمان والأوروبيون الإستقرار في العواصم كل عام دون متابعة العرض.

ومن بين الحلول المقترحة من طرف المتظاهرين الاستيلاء على المباني من طرف مصالح المدينة التي يقودها تحالف يساري أقصى يسار مع حزب الخضرووقف ارتفاع الإيجارات.