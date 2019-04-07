شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: الاستعداد للاستفتاء على تعديلات الدستور بأكثر من 6200 وحدة حزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح "هلال" فى تصريحات صحفية، أن الحزب نظم العديد من الندوات واللقاءات لتعريف الناخبين بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية، مضيفًا أنه كما قام بتعليق اللافتات فى الشوارع العامة والميادين، تأييدًا للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هدف الندوات والمؤتمرات الحاشدة هى تبسيط وشرح التعديلات الدستورية للمواطنين، كما قامت أمانة الشباب والمرآة بحملة لطرق الأبواب من خلال تنظيم لقاءات مع كبار العائلات وشيوخ القبائل وقيادات الأحياء لحث الجميع على المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

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وأضاف "هلال" أن جميع محاولات نشر الشائعات عن التعديلات الدستورية باءت بالفشل فى ظل نشر وسائل الإعلام وشباب حزب مستقبل وطن لهدف التعديلات والمواد المطلوب تعديها، وهو ما خلق حالة من الوعى بين الكثير من المواطنين، مشددا على أن المرأة كان لها دور بارز وفعال فى الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أن هذا الاستفتاء شهد دور محورى وبارز لأمانة المرأة بالحزب، حيث قامت بعمل العديد من الندوات للتوعية والعديد من الفعاليات التى استهدفت المرأة فى كل ربوع مصر.

وتابع أمين تنظيم مستقبل وطن، أن الشباب وذوى الإعاقة والعمال أيضا كان لهم دور بارز في الاستعدادات، خاصة أن التعديلات أنصفتهم بشكل كبير وأعطتهم حقوقهم، مؤكدًا أنه من خلال الندوات والمؤتمرات واللقاءات التى حدثت على الأرض ستكون نسبة الإقبال على الاستفتاء مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن أمانة التنظيم المركزية تعتزم عمل جولة بمحافظات مصر، ضمن إطار خطة الأمانة المركزية لمراجعة الاستعدادات النهائية للتنظيم الحزبى لحشد وتنظيم الناخبين للاستفاء والموافقة على التعديلات، والتى تصب فى صالح الدولة المصرية.



