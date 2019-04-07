شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان: القيادة السياسية رفعت من شأن المرأة بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، أن مصر شهدت ثورة حقيقية لدعم المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية، وذلك لأن الرئيس السيسي مهتم للغاية بقضايا المرأة وتعزيز دورها ورفع شأنها بالمجتمع.

وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمناقشة التشريعات العقابية، أن مصر شهدت ثورة تشريعية كبري لحماية المرأة المصرية من العنف بكافة أنواعه، وكذلك حماية حقها في الميراث.

وتابع قائلا: "أن المرأة المصرية شهدت اهتماما كبيرا الفترة الأخيرة.. وأن تكون موجودة بقوة ضمن أصحاب القرار، فلأول مرة نرى 8 وزيرات وأكثر من 80 نائبة في البرلمان بالإضافة إلي تعيينها في المناصب القيادية بالمحافظات والقطاعات المختلفة وهو ما يعد تطورا كبيرا ومشهودا أمام الجميع".

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