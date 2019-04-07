آمنة نصير تطالب وزير الأوقاف بإغلاق الزوايا لحماية المواطنين من أفكار التطرف

كتب- معتز الخصوصي
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الزوايا الموجودة في الأحياء الشعبية تستخدم لأهداف سياسية، بهدف استقطاب أكبر قدر من المواطنين الذي تنتشر بينهم الأمية ويسهل السيطرة عليهم، بحيث يتم توجيههم من قبل المتطرفين كما يشاءون.
وأكدت "نصير"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطاب في هذه الزوايا يؤذي ويفسد ولا يقرر حقائق الإسلام ولا يصلح في هذه المناطق، مطالبة وزير الأوقاف بإغلاق هذه الزوايا طالما خرجت عن نطاق المصلحة لصحيح الدين.
وأضافت عضو مجلس النواب أن إغلاق هذه الزوايا سيكون حماية لهذه المناطق من الأفكار...
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