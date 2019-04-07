أوغلو: تصريحات نتانياهو حول الضفة الغربية لن تغيّر الحقائق

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ان "​الضفة الغربية​ تعتبر أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ غير المسؤولة والصادرة نتيجة قلق انتخابي لن تغيّر الحقائق".

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