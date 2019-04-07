الأحدب: من المؤسف أن مؤسسات الدولة مرسخة كليا من أجل مرشحة السلطة

أكد المرشح للإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس النائب السابق مصباح الأحدب أن "ما يجعلني أن أترشح هو أن الموضوع تخطى قوى 8 و14 آذار لأن الوضع مزري جدا في طرابلس إقتصاديا وإجتماعيا وسياحياً وقد أصبح هناك يأس عند المواطنين"، مشيراً إلى أن "الإستحقاق لا يمكن أن يترك وغير صحيح أننا سنقاتل الفرس، نحن لا نقاتل أحداً وهم يعتبروننا خواريف".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت الأحدب إلى "أنني طلبت مناظرة مع أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري لأنه هو من يقوم بالحملة الإنتخابية للمرشحة ديما جمالي ومن المؤسف أن مؤسسات الدولة مرسخة كليا من أجل مرشحة السلطة"، مشدداً على "أننا نخشى على أن لا يكون هناك في طرابلس إلا المجموعات المسلحة ونخشى من أن تكون طرابلس محطة لرسالة أمنية من خلال رفع شعار محاربة الفرس".
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