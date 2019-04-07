الصمد: الإسرائيليون يحاولون تصوير أنفسهم على أنهم ضحية

أشار النائب ​جهاد الصمد​ إلى أننا "لا نخشى على ​المقاومة الفلسطينية​، وما دامت هناك نساء تلدن أمثال الشهيد عمر أبو ليلى، فالمقاومة بخير".

وخلال استقباله، في منزله في بخعون - الضنية، وفدا من تحالف القوى الفلسطينية، رأى أن "أبشع وأخطر كلام قاله رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخيرا ربحنا الأرض في حرب دفاعية، وأي أرض نربحها في حرب دفاعية تصبح ملكنا عندما لا يطالب أهلها بها"، لافتاً إلى أن "الإسرائيليين يحاولون تصوير أنفسهم على أنهم ضحية وأن الآخرين هم من يعتدون عليهم".

وأكد "دعم القضية الفلسطينية على كل الصعد، وتأييد عقد لقاءات ومؤتمرات سياسية ووطنية، لأن القضية الفلسطينية تعتبر مركزية بالنسبة إلينا، وأن ​لبنان​ وفلسطين ودول المنطقة لن يرتاحوا إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وعودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ إلى أرضهم المحتلة".

من جانبه، أمل الوفد في "إطلاق موقف لبناني جامع حيال القضية الفلسطينية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات سياسية وتوحيد العلاقات والمواقف بين اللبنانيين والفلسطينيين، لتبقى قضية فلسطين الأساس وتكون لها الأولوية".