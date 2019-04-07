حنكش من المنصورية: استفزنا بند استعمال القوّة لفرض مدّ خطوط التوتر فوق الارض

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، خلال مشاركته في ​اعتصام​ اهالي المنصورية، الى أنه "استفزنا بند استعمال القوّة لفرض مدّ خطوط التوتر فوق الارض"، مشيرا الى أن "​الجيش​ و​القوى الامنية​ لحماية الناس خاصة العزّل منهم لا لمواجهتهم".

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