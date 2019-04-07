توقيف مطلوب بجرم سلب وسرقة سيارات بحقه خمس عشرة مذكرة قضائية

أعلنت المديرية العـامة لقوى الامـن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة انه "بتاريخ ٥/٤/٢٠١٩ وفي محلة ​الليلكي​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من مكتب جرائم ​السرقات​ الدولية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المدعو: - ع. س. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) بجرم سلب وسرقة سيارات. وقد تبين انه يوجد بحقه /١٥/ مذكرة قضائية بجرائم: سلب، سرقة، تزوير، سرقة سيارات، ترويج ​عملة مزيفة​، احتيال وشيك دون رصيد. كما اوقفت في محلة ​تعلبايا​، المدعو:- م. ج. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بجرم سرقة سيارات. التحقيق جار باشراف ​القضاء​ المختص.

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